Застрявших на Колыме петербургских туристов эвакуировали на вертолете

Сотрудники МЧС эвакуировали петербургских туристов, застрявших в труднодоступной местности в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Путешественники сплавлялись по горной реке Омулевка, когда лодку с медикаментами и продуктами унесло от берега. Добраться до них можно было только по воздуху.

Туристов эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. Их сначала доставили до аэропорта Магадана, а затем отвезли в областной центр. Петербуржца не потребовалась медицинская помощь.

В местном управлении МЧС инцидент назвали «очередным нелепым случаем». В ведомстве считают, что подобное случается из-за недостаточной подготовки туристов.