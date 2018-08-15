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Застрявших на Колыме петербургских туристов эвакуировали на вертолете

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© Фото: Игорь Онучин / РИА «Новости»

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Никто из путешественников не пострадал.

Сотрудники МЧС эвакуировали петербургских туристов, застрявших в труднодоступной местности в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Путешественники сплавлялись по горной реке Омулевка, когда лодку с медикаментами и продуктами унесло от берега. Добраться до них можно было только по воздуху.

Туристов эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. Их сначала доставили до аэропорта Магадана, а затем отвезли в областной центр. Петербуржца не потребовалась медицинская помощь.

В местном управлении МЧС инцидент назвали «очередным нелепым случаем». В ведомстве считают, что подобное случается из-за недостаточной подготовки туристов.

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