Три петербургских туриста застряли в непроходимых лесах на Колыме

В Магаданской области спасают троих туристов из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Путешественники сплавлялись по горной реке Омулевка, но лодку с медикаментами и продуктами унесло от берега. Туристы находятся в 200 км от ближайшего населенного пункта.

«По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов – 600 км», – отметили в МЧС.

Для спасения петербуржцев будут привлечены силы Хабаровского авиационно-спасательного центра. Такое решение приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Магаданской области.

В региональном управлении МЧС инцидент с туристами назвали «очередным нелепым случаем». Руководство ведомства считает, что любители активного отдыха зачастую не обладают достаточной подготовкой, что приводит к различным происшествиям. В службе спасения считают, что необходимо ввести административную ответственность за «безответственное отношение туристов к своей безопасности».