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Глава Эрмитажа призвал ужесточить наказание за вандализм из-за мангала на Медном всаднике

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© Фото: Instagram / @mitiay_filatov

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Михаил Пиотровский считает, что россияне неправильно относятся к своей истории и культуре.

Союз музеев России заявил, что в стране необходимо усилить государственную охрану памятников и ужесточить наказание за вандализм. Соответствующее заявление, подписанное генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, опубликовано на сайте союза.

В воскресенье, 12 августа, в интернете появилось видео, на котором запечатлены молодые люди, попытавшиеся разжечь мангал на Медном всаднике. Их оштрафовали на 500 рублей.

«Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается еще и в том, что помимо высочайшей художественной ценности, этот памятник является одним из символов как Петербурга, так и всей страны. Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти», – отмечается в заявлении союза.

Пиотровский отметил, что россиян пытаются научить правильному отношению к истории и культуре, но это не всегда удается. По его мнению, в последние годы в стране сложилась «крайне тревожная ситуация с преступным отношением наших сограждан к памятникам культуры».

«Во многом это является результатом того, что к памятникам культуры начинают относиться как к объектам бытового развлечения, в качестве примера можно привести руферов, лазающих по крышам исторических зданий, и постоянную застройку Дворцовой площади, превращающая ее в полосу препятствий для жителей и гостей Санкт-Петербурга», – добавил Пиотровский.

Он подчеркнул, что государство слишком мягко относится к вандализму, поэтому наказание за осквернение, повреждение и уничтожение памятников нужно ужесточить.

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