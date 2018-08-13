В Петербурге задержали мужчин, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике

Петербургская полиция задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и попытались разжечь мангал. Молодых людей в возрасте 20 и 32 лет оштрафовали на 500 рублей по статье «Мелкое хулиганство».

Инцидент случился в ночь на 5 августа. По словам очевидцев, компания из «нескольких ребят и девчат» залезла на памятник, затащив на него пакет с углем и разобранный мангал. Туристы, находившиеся рядом, сняли вандалов на видео.

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Спустя неделю на посты петербуржцев в социальных сетях обратил внимание Музей городской скульптуры Петербурга, который попросил откликнуться тех, кто узнал «культурную» компанию.

Ранее неизвестный мужчина разбил киркой звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Злоумышленник пронес орудие в чехле от гитары. После акта вандализма он сдался полиции.