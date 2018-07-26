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Россиянам с 1 октября разрешат выбирать дату и время бракосочетания

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© Фото: pixabay.com

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Сейчас брак регистрируют ровно через месяц после подачи заявления.

Россияне смогут выбирать дату и месяц регистрации брака при подаче заявления в ЗАГС. Соответствующий законопроект депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении.

Сейчас брак заключается через месяц со дня подачи заявления. Новые правила были разработаны, чтобы упростить существующую систему.

С 1 октября 2018 года россиянам разрешат выбирать любой день бракосочетания. Заявления можно будет подать в период от месяца до гота желаемой даты, в том числе через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что жители России стали чаще заключать браки. Количество свадеб в стране растет впервые с 2014 года. С января по сентябрь 2017 года россияне заключили 826 тыс. браков – на 6% больше, чем годом ранее.

Самым привлекательным месяцем для свадьбы стал июль. Тогда поженились 150 тыс. пар – рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет.

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