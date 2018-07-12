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Самозанятых россиян с 2019 года заставят оплачивать налог и медстраховку

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Проект по сбору налогов сначала пройдет в нескольких регионах страны.

Для самозанятых россиян с 2019 года введут единый платеж с выручки, в который войдут налог и страховые взносы. Он будет поступать в Фонд обязательного медицинского страхования, сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство экономического развития.

Власти разрабатывают новый налоговый режим для жителей России, которые не имеют наемных работников, но получают доход, являясь безработными. Налоги будут взиматься автоматически с помощью мобильного приложения.

Введение единого платежа разрабатывается в проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Пилотный проект по применению налогового режима пройдет в ряде регионов страны в течение пяти лет.

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Глава налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе заявил, что в настоящее время неясно, на каком основании самозанятые россияне будут делать отчисления. Он подчеркнул, что «просто так эти взносы сделать нельзя».

Власти России давно пытаются вывести из тени самозанятых граждан. Ранее замглавы Министерства финансов Илья Трунин заявил, что, по данным на 1 мая, на учете Федеральной налоговой службы находилось почти 1,4 тыс. самозанятых россиян, хотя всего в стране их около 15 млн человек.

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