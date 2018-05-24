Силуанов: Правительство не будет менять налоги в течение шести лет

Вице-премьер России Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство не будет менять налоги в течение нового срока президента страны Владимира Путина.

«Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги», – цитирует Силуанова ТАСС.

Фискальную систему планируют донастроить. В частности, упростить взаимоотношения представителей малого бизнеса и самозанятых граждан, работающих в сером секторе, с государством.

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«Мы сейчас создаем такой механизм, который позволил бы заинтересовать этих предпринимателей работать вбелую, уплачивая налоги и, как говорится, спать спокойно», – добавил Силуанов.

В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие прихали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

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