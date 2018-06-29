В Петербурге 30 июня и 1 июля пойдут дожди и похолодает до +11 градусов

Петербургские синоптики спрогнозировали значительное похолодание в Северной столице. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, температура воздуха в городе на Неве в ночь на субботу, 30 июня, понизится до +11 градусов. Днем станет чуть теплее – до +14 градусов.

Скорость северо-восточного ветра будет достигать 12 м/с. На протяжении всего дня будут идти небольшие дожди. Атмосферное давление в субботу будет повышаться.

В воскресенье, 1 июля, дожди в Петербурге продолжатся. Город прогреется только до +15 градусов. Ветер днем местами будет сильным.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал погоду в городе в конце июня «теплой осенью».

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