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На Английской набережной подняли флаг на ледоколе «Александр Санников»

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© Фото: yamal-region.tv

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Судно отправится в Арктику для участия сопровождения российских танкеров.

В Петербурге состоялась церемония подъема российского флага на новом ледоколе «Александр Санников», который был построен на Выборгском судостроительном заводе для компании «Газпром нефть». Об этом сообщил ТАСС.

Торжественная церемония прошла на Английской набережной. В ней принял участие заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Ледокол из Петербурга отправится на север, где будет сопровождать танкеры с Новопортовского месторождения. Новое судно также можно использовать в качестве буксировщика, с его помощью можно перевозить грузы и проводить спасательные операции.

«Мы уверенно делаем шаги на пути к качественно новому этапу развития нефтяной отрасли, этапу освоения и развития Арктики. Нефтяные залежи Ямала долгое время были недоступны для рынка из-за отсутствия технологий, транспортной схемы. Мы построили уникальную схему вывоза нефти водным путем по Обской губе и далее по Северному морскому пути», – сказал Яковлев.

Длина «Александра Санникова» составляет 121,7 м, ширина главной палубы – 26 м. Ледокол может работать автономно до 40 дней при экстремальных температурах в -50 градусов.

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