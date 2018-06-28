Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Обратился к Счетной палате по отдельной проверке предприятий «Роскосмоса»», – сказал Рогозин на московской конференции организации.

Согласно данным за 2017 год, 40% нарушений, которые выявила Счетная палата, пришлись на «Роскосмос». Общая сумма нарушений составила около 760 млрд рублей.

По словам Алексея Кудрина, главы контрольного ведомства, по результатам проверок были возбуждены уголовные дела.

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На конференции «Роскосмоса» Рогозин сравнил идею освоения космоса для России с религией.

«Значение русского космоса в нашем обществе, в истории нашей страны чрезвычайно велико. По сути дела, русский космос – это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, и нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом», – сказал он.

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