Экономист Дмитрий Прокофьев не так давно в интервью высказал мнение, что если страховые компании станут повышать страховую премию на наши пуски, с того же космодрома «Восточный», то в перспективе Роскосмос рискует растерять заказы, потому что все станут заказывать у Илона Маска.

— Это не в перспективе, это уже произошло. Только не «Восточный» – это пока еще молодой космодром, который не успел набрать отрицательной статистики. А вот запуски на базе ракеты-носителя «Протон» с «Байконура» уже заработали не самую лучшую репутацию у страховщиков. До 2010 года с «Протонами» было все относительно нормально, страховая премия составляла 8-9% от стоимости космического аппарата. Дальше начались проблемы – несколько неудач подряд. Про этот год не скажу, но в 2017 году страховая премия на запуски «Протона» составляла уже 17%.



Любой отказ ракеты-носителя настораживает страховщиков. Если они понимают, что и следующий пуск может завершиться неудачей, то поднимают страховые премии. Рост с 8 до 17% произошел не сразу: после первой аварии подняли на процент, после второй – еще на два, третья – уже 6%, и так дальше по нарастающей.Если в будущем будут проблемы того же характера с «Восточным», поднимутся и страховые премии. Правда, когда у SpaceX Илона Маска были аварийные пуски, страховщики точно так же поднимали страховые премии. Это стандартная практика.

