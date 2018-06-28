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В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

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© Фото: pixabay.com

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Номер можно будет использовать для идентификации личности при оказании дистанционных услуг.

В правительстве РФ рассмотрели законопроект, предлагающий использовать номер мобильного телефона в качестве удостоверения личности. Об этом сообщили «Ведомости».

Документ, который вносит поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан», предполагает создание системы универсальных идентификаторов. С их помощью можно будет подтвердить личность россиян при оказании дистанционных услуг.

Помимо номера телефона, идентификаторами могут стать электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные. Специалисты поддержали идею об использовании телефонного номера, но подчеркнули, что область его применения может быть ограничена.

Законопроект был отправлен на доработку.

Ранее власти предложили дать каждому россиянину идентификатор, который объединит номер паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Предполагается, что он появится в 2019 году.

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