Каждому россиянину дадут единый номер в 2019 году

В 2019 году у каждого россиянина появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, сообщаю «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку. По его словам, нововведение упросит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками.

В частности, любой россиянин сможет найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить СНИЛС. Сейчас разработкой ноу-хау занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин.

Ведомства должны будут представить свои предложения по внедрению сквозного идентификатора в конце 2018 года. В будущем планируется, что он заменит гражданам остальные документы.

Читайте также:

Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с 2019 года



Ранее стало известно, что петербуржцы смогут зарегистрировать даты рождения и смерти в многофункциональных центрах. Исключения в нововведении составят лишь случаи регистрации рождения одновременно с установлением отцовства. Их, как и сейчас, оставят ЗАГСам.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.