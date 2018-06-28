В Петербурге 28 июня ожидается сухая и жаркая погода

В Северной столице в четверг, 28 июня, ожидается хорошая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, на протяжении дня будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +26 градусов, а на побережье Финского залива – до +20 градусов.

Скорость ветра не будет превышать 7 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал погоду в городе в конце июня «теплой осенью».

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