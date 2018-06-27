Полтавченко попросили разобраться с закрытым роддомом на Вавиловых

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали запрос к губернатору Георгию Полтавченко о реконструкции роддома №17 на улице Вавиловых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Учреждение закрыли в 2013 году для реконструкции. В Смольном планировали, что на его базе будет открыт современный перинатальный центр. За пять лет была подготовлена только сметная стоимость проекта.

Предполагалось, что работы обойдутся в 5,2 млрд рублей. Роддом исключили из адресной инвестиционной программы, чтобы найти частного инвестора. Стоимость проекта вскоре увеличилась до 8 млрд рублей, но им никто так и не занялся.

«Ситуация с роддомом №17 – просто катастрофическая. Ни в одном северном районе – Выборгском, Красногвардейском, Калининском, Приморском – нет своего роддома. При этом общая численность населения в этих четырех районах составляет почти 2 млн человек. И это все мы наблюдаем в 2018 году в Северной столице, где на строительство стадиона («Зенит-арена» – прим. ред.) тратится 43 млрд. рублей», – сказала депутат Надежда Тихонова.

Она предложила Смольному вернуться к решению о строительстве центра за счет городского бюджета из-за проблем с инвестором.

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