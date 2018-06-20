На 11 вокзалах ОЖД установили бесплатный Wi-Fi

РЖД установила бесплатный Wi-Fi на 11 пригородных вокзалах на территории Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Беспроводной интернет начал работать на станциях Клин, Бологое-Московское, Вышний Волочек, Ржев-Балтийский, Чудово-Московское, Малая Вишера, Павловск, Царское Село, Аэропорт, Стрельна, Новый Петергоф.

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Чтобы воспользоваться Wi-Fi, нужно один раз пройти авторизацию. В дальнейшем мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету.

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