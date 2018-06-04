На Невском проспекте поставили две «умные» остановки с Wi-Fi и информационными табло

В центре Петербурга открыли две «умные» остановки, разработанные по проекту архитектору Нормана Фостера. Об этом сообщило АБН.

Павильоны у дома №39 по Невскому проспекту разместила компания Russ Outdoor, которая вместе с компанией «Реклама центр» в 2017 году выиграла торги по наружной рекламе на остановках. Стоимость проекта в настоящее время не называется, но ранее сообщалось, что каждый объект стоит 2 млн рублей.

Современные остановки оснащены информационным табло, а также экраном со временем прибытия транспорта. Для удобства пассажиров есть бесплатный Wi-Fi, оператором беспроводного интернета стала компания «МаксимаТелеком», ответственная за Wi-Fi в петербургском метро.

«Мы хотели интегрироваться в городскую среду. Посмотрели, что уже сегодня действует в городе. Например, человек один раз зарегистрировался в сети Wi-Fi и получает доступ уже во всех точках. То же самое и с табло о прибытии транспорта – мы взяли уже существующие в городе системы, чтобы все было едино», – сказал директор петербургского филиала Russ Outdoor Дмитрий Орлов.

Он добавил, что остановки оснащены подсветкой и покрыты антивандальным покрытием. Специальную пленку при необходимости можно заменить.

До конца лета в Петербурге появится 50 павильонов на Невском и Московском проспектах. Орлов отметил, что для их установки требуется получить разрешение, на что уходит около месяца.

Впервые «умная» остановка на Невском появилась в ноябре 2016 года у Гостиного двора, через три месяца после того, как ее «открыли» с помощью фотошопа. На этом проблемы не закончились – через два месяца перестало работать табло павильона, которое должно демонстрировать время прибытия общественного транспорта.