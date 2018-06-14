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В Волгограде по делу о затонувшем катамаране арестовали владельца лодочной станции

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© Фото: «Интерфакс»

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В результате инцидента 11 июня погибли 11 человек.

Центральный районный суд Волгограда арестовал Леонида Жданова, владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, 11 пассажиров которого погибли при столкновении с баржей. Об этом сообщил «Интерфакс».

По версии следователей, Жданов, которого задержали 12 июня, не предотвратил выход в акваторию Волги. Он пробудет под стражей до 12 августа.

Поздно вечером 11 июня неподалеку от грузового порта Ворошиловского района Волгограда прогулочный катамаран врезался в проплывавшую рядом баржу. В результате происшествия погибли 11 человек, пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В связи с трагедией в Волгоградской области 12 июня отменили празднование Дня России.

По данным Следственного комитета, катамаран не был зарегистрирован, а также не состоял на учете с 2017 года. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

За штурвалом катамарана находился Дмитрий Хахалев, который управлял судном в пьяном виде. Прежде он занимал должность главы Калачевского района Волгоградской области, а в 2009 году его приговорили к четырем годам колонии общего режима по пяти статьям Уголовного кодекса

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