Следователи обвинили в убийстве петербуржца, сбившего четверых пешеходов в Ломоносове

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета России предъявили обвинение в убийстве мужчине, который в ночь на 11 июня въехал в группу людей в Ломоносове, в результате чего скончался один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел возле одного из пивных баров в Ломоносове. Петербуржец, находясь за рулем грузовика в состоянии алкогольного опьянения, врезался в четверых пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия, двое человек получили ссадины, а еще одного госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного также за покушение на убийство двух и более лиц, продолжается.

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