Средняя продолжительность жизни петербуржцев выросла до 74 лет

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что средняя продолжительность жизни петербуржцев увеличилась до 74 лет. Об этом сообщило АБН.

По словам, мужчины за пять лет стали жить на 8,5 года. У женщин продолжительность жизни увеличилась лишь на 4,6 года.

Митянина отметила, что в 2017 году в Северной столице родились более 66,5 тыс. детей, что на 6 тыс. меньше, чем годом ранее. По ее словам, снижение рождаемости объясняется демографическим кризисом 90-х годов прошлого века.

Вице-губернатор добавила, что основными причинами смерти петербуржцев остались сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Они составляют около 84% об общего числа причин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 72,5 года до 78 лет.