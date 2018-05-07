Путин подписал новый «майский» указ о развитии России до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал первый указ после вступления в должность 7 мая. Он утвердил документ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно тексту указа, средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 72,5 года до 78 лет. Доля россиян, постоянно занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 55%.

В стране должен в два раза снизиться уровень бедности. В настоящее время за чертой бедности находятся около 22 млн россиян. Ежегодно не менее 5 млн семей должны улучшать жилищные условия.

Властям поручено разработать финансовую поддержку семей при рождении детей. В частности, к 2021 году все дети младше трех лет должны иметь возможность получить дошкольное образование.

К 2024 году правительство должно ликвидировать все несанкционированные свалки в городах, которые были выявлены на 1 января 2018 года. Кабинету министров необходимо сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе ликвидацию свалок и рекультивацию освобожденных территорий.

Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, сейчас она занимает шестое место. В стране также должен быть увеличен экспорт сельхозпродукции и продовольствия.

Подписанный Путиным документ стал новым «майским» указом. В 2012 году, после вступления в должность президента, он утвердил список поручений Правительству РФ, которые необходимо выполнить в период до 2020 года.

Читайте также:

Инаугурация Владимира Путина – ОНЛАЙН

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку. Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.