Возле «Зенит-арены» посадили деревья и кустарники

В Петербурге завершилось благоустройство территории возле стадиона «Зенит-арена». Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

В предприятии отметили, что общая площадь озеленения составила 25 тыс. кв. метров, по периметру стадиона высадили деревья и кустарники. При этом асфальтом покрыли территорию в 65 тыс. кв. метров.

Специалисты также проложили сети водоснабжения, построили канализационную насосную станцию и очистные сооружения. Помимо этого, они установили 301 опору освещения, а также системы громкоговорящей связи и оповещения.

«ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" надеется, что новая набережная, расположенная на Крестовском острове от Северной до Южной дороги, станет любимым местом для прогулок жителей и гостей города не только во время проведения Чемпионата мира по футболу», – добавили в предприятии.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.