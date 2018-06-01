В Петербурге арестовали экс-главу управления комитета по строительству Николаенко

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал бывшего руководителя юридического управления комитета по строительству Евгения Николаенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО до 8 июля включительно.

Николаенко настаивал на домашнем аресте. Во время заседания суда он демонстративно порвал заграничный паспорт, но это не повлияло на решение судьи.

По версии следствия, Николаенко и бывший глава комитета по строительству Ленинградской области Валерий Жданов связаны с мошенничеством при строительстве социальных объектов для детей в Петербурге. В тот момент жданов занимал должность первого заместителя председателя комитета по строительству Северной столицы.

Ведомство заключило с одной из местных компаний контракты, по которым фирма получила аванс. Средства предоставили по банковской гарантии, которые, ак установило следствие, были подложными.

По указанию Жданова сотрудники юридического управления комитета по строительству не проверили должным образом документы. Компания получила аванс в размере более 28 млн рублей, которые затем были похищены.