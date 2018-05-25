Как узнать, когда в Петербурге отключат горячую воду

В Северной столице уже начался сезон отключения горячей воды. Ее перестают подавать в рамках планово-профилактического ремонта.

Узнать, на какой период тот или иной дом отключат от воды, можно с помощью специальных сервисов, которые есть у крупных поставщиков – ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Петербургтеплоэнерго». Каждый из них ответственен за определенные улицы и районы города на Неве.

Технологические перерывы в подаче воды необходимы для проведения обязательных регламентных планово-профилактических работ на тепломеханическом оборудовании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, также в это время проводится тестирование тепловых сетей.

В 2018 году отключение воды в Северной столице будет приостановлено из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, а также Петербургского международного экономического форума и Дня Военно-морского флота. Подготовка будет прекращена на 47 дней.

Всего для грядущего отопительного сезона потратят 8,7 млрд рублей. Около половины суммы выделят из городского бюджета. Работы в преддверии холодов должны быть завершены к 1 сентября.

Петербуржцев просят быть предельно внимательными во время испытания теплосетей. При возникновении дефектов, в том числе выхода воды на поверхность или проседания грунта, ни в коем случае нельзя приближаться с месту аварии. О происшествии необходимо сообщить в водоснабжающую организацию, ответственную за участок.