В Петербурге приостановят подготовку к отопительному сезону из-за ЧМ-2018

В Петербурге приостановят подготовку к отопительному сезону из-за Чемпионата мира по футболу, сообщает АБН со ссылкой на главу комитета по энергетике Андрея Бондарчука.

Чиновник в ходе заседания городского правительства рассказал, что в общей сложности подготовку к новому сезону приостановят на 47 дней. Помимо ЧМ-2018, на сроки повлияет проведение Петербургского международного экономического форума (с 24 по 26 мая, – прим. ред.) с и празднование Дня военно-морского флота (29 июля, – прим. ред.).

Для подготовки к следующему отопительному сезону и на капитальный ремонт сетей теплоснабжения город потратят 8,7 млрд рублей, почти половину суммы выделят из бюджета города. Эти деньги позволят привести в порядок 203 км сетей. Все системы должны быть проверены и готовы к работе уже к 1 сентября.

Ранее стало известно, что в одиннадцати городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу, перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды. Бесперебойная подача воды необходима на спортивных объектах и в гостиницах, где размесятся спортсмены и болельщики.

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Отменить отключение горячей воды власти городов не могут, так как в этот период проводятся плановые проверки и ремонт труб. В связи с этим неизбежное наступит либо до начала турнира, либо после.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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