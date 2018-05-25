В Пулково за 11,3 млрд рублей построят многофункциональный комплекс «Аэрополис»

На территории аэропорта Пулково построят многофункциональный комплекс «Аэрополис». На него потратят 11,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Соглашение о развитии инвестиционного проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директора АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев. «Проект даст Петербургу значительный социальный и экономический эффект, новые рабочие места, будет способствовать росту грузооборота нашего аэропорта. Планируемый объем инвестиций составит более 11 миллиардов рублей», – сказал глава Северной столицы.

Соинвесторами проекта выступят АО «Грузовой терминал Пулково» и компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково», дочерняя структура UTG Aviation Servises. Первая организация расширит грузовой терминал за 2,4 млрд рублей, вторая – создаст центр по авиационному техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов за 3,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что аэроэкспресс от Пулково до Витебского вокзала появится до 2022 года.

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