На «Трехмостье» поставили конструкцию для замков влюбленных

В Петербурге на «Трехмостье», в которое входят Мало-Конюшенный, Театральный и Пантелеймоновский мосты, установили специальную конструкцию, на которой молодожены и влюбленные пары могут вешать замки. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».

Декоративная «Башня замков» появилась специально, чтобы горожане и гости Северной столицы не портили мосты.

«Уже долгое время мы пытаемся призвать граждан к сознательности, рассказывая им о том, что мосты являются частью нашей истории, которую мы должны сберечь для наших потомков, и закрепление металлических замков на мостах наносит значительный вред состоянию сооружений. Вдобавок к информационному просвещению мы устанавливаем специальные «Башни замков» на наиболее популярные у молодоженов мосты», – сказал директор «Мостотреста» Александр Бурносов.

Ранее конструкция была установлена у Поцелуева моста. В организации отметили, что после этого замки на переправе стали появляться намного реже.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию 1-го и 2-го Садовых мостов. Мастера нанесли на детали мостов около 3,5 тыс. квадратных дециметров золота.

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