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На реставрацию двух Садовых мостов в Петербурге ушло 35 кв.м. золотой фольги

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© Фото: Wikipedia / Panther

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В ходе работ специалисты помыли и очистили переправы, устранили все сколы и трещины, нанесли свежий слой краски и лака.

Реставрация на 1-м и 2-м Садовых мостах полностью завершена, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В декабре прошлого года с переправ демонтировали различные декоративные элементы, чтобы привести их в первоначальный парадный вид.

В итоге мастера нанесли на детали мостов около 3,5 тыс. квадратных дециметров золота. Сами переправы весной этого года были помыты и очищены. Специалисты нанесли на них свежий слой краски и лака, устранили сколы и трещины.

Все работы велись с четким соблюдением методики, утвержденной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Первый Садовый мост является объектом культурного наследия федерального значения, а ограждения Второго Садового моста – объект культурного наследия регионального значения.

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Ранее в Петербурге объявили о завершении реставрации Исаакиевского собора. С купола храма уже убрали почти все строительные леса. Специалисты воссоздали поврежденные элементы, а также избавились от коррозии. В соборе уточнили, что крест реставрировали, не снимая его с места.

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