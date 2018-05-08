В Петербурге 9 мая ожидается сухая погода и незначительное похолодание

В Северной столице в День Победы ожидается небольшое похолодание. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 9 мая температура воздуха опустится до +14 градусов.

Изменение погоды связано с холодным воздухом, который заходит в город.

«Если сегодня, 8 мая, в городе будет плюс 18, то завтра – не выше 14-16 градусов. Затем холодный воздух уйдет, и 10 мая вновь потеплеет до плюс 20 градусов», – передает «Петербургский дневник» слова Колесова.

Синоптик подчеркнул, что в ночь на 9 мая в Петербурге будет около +5 градусов. Колесов отметил, что дождь в День Победы не ожидается, поэтому жители и гости Северной столицы могут не брать с собой зонты.

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Ранее Колесов рассказал, что май в городе на Неве будет довольно теплым. По его словам, ожидаются дни, когда температура воздуха поднимется до +20 градусов.

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