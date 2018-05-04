В День Победы по Невскому проспекту проедет колонна ретроавтомобилей с тысячей ветеранов

Почти тысяча ветеранов Великой отечественной войны 9 мая проедет на ретроавтомобилях по Невскому проспекту. Об этом рассказал глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Он заявил, что торжественный марш в День Победы состоится в 14:30. От площади Восстания в сторону Дворцовой площади первой пойдет пешая колонна под флагами фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. После за ними проедут ветераны, а затем по Невскому от Восстания начнется движение «Бессмертного полка».

Читайте также:

Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы

Акция, во время которой люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, стартует в 14:00 на участке Невского от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. В это время там будут строить колонну, которая отправится в 15:00.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.