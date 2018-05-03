Жители Невского района приготовили шашлыки на детской площадке

В Невском районе Петербурга местные жители пожарили шашлыки на детской площадке. Об этом в интеренете рассказали очевидцы инцидента.

На снимках, опубликованных в сообществе «Говорит Невский район» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что несколько человек, гуляющих с детьми, поставили на газоне мангал, на котором приготовили мясо.

«Люди! Вы в своем уме? Знаю, что вы тут есть. Как до такого можно додуматься?» — написал автор анонимного сообщения.

Комментаторы поддержали его недовольство, отметив, что это не единичный случай. По их словам, шашлыки готовили и в других районах Петербурга.

Готовить мясо на открытом воздухе разрешено только на специально оборудованных площадках, которых нет в Северной столице. Узнать, как отправиться на пикник и не нарушить при этом закон, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

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