Северную столицу 2 мая накроет туман

В Петербург в среду, 2 мая, придет туман. Он ожидается ночью и утром, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

В городе сохранятся и дожди, по прогнозу синоптиков, осадки будут утром и на протяжении дня.

Скорость ветра днем достигнет 6 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +15 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Световой день продлится чуть более 16 часов. Рассвет – 04:54, закат – 20:58.

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