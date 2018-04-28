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Петербург не успел выполнить «майские» указы Путина к концу президентского срока

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© Фото: gov.spb.ru

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В Северной столице не смогли достигнуть плановых показателей по снижению смертности от опухолей и по стоимости квадратного метра жилья.

Правительство Петербурга не смогло в полной мере выполнить «майские» указы Владимира Путина к окончанию его президентского срока. Об этом на заседании городской администрации заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Градоначальник отметил, что местные чиновники проделали большую работу и по ряду показателей стали лидерами по стране. Несмотря на это, некоторые требования главы РФ выполнены не были.

В Петербурге не достигнули целевых показателей по стоимости квадратного метра жилья. К 2018 году он должен был снизиться на 20%, но к настоящему времени он уменьшился почти на 17%.

Не удалось в полной мере сократить смертность от опухолей. В 2012 году в Петербурге в год от новообразований умирало около 250 человек на 100 тыс. жителей, в 2017 году — почти 254 человека на 100 тыс. Показатель выполнения указа, с учетом роста численности населения, составил 96,6%. Несмотря на это, город справился со снижением смертности от туберкулеза и дорожно-транспортных происшествий, а также со снижением младенческой смертности.

Полтавченко отметил, что некоторые показатели были перевыполнены. В прошлом году жилищные условия улучшили 9,5 тыс. петербургских семей, план был превышен на 0,8%. Индекс производительности труда с 2011 года по 2016 год вырос на 107,5%.

Прежде у Смольного были проблемы с «майскими» указами в частности повышения зарплат бюджетников. К настоящему времени за весь период действия «майских» указов в городе в 1,5-2 раза вырос уровень оплаты труда врачей, младшего медицинского персонала, педагогических работников дошкольного образования.

Губернатор Петербурга отметил, что чиновникам необходимо улучшать деятельность по исполнению указов и сохранять лидерские позиции по направлению.

Владимир Путин подписал «майские» указы 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента России. Пакет из 11 документов затрагивает все важнейшие сферы жизни государства.

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