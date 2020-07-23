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План Беглова по сокращению бюджетников коснётся петербургских учителей

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© Фото: Геннадий Шишкин / РИА «Новости»

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Каких-либо гарантий, что учителя не попадут под «волну сокращений», кабинет губернатора не давал.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальных сетях опубликовал запись о грядущем сокращении штата в бюджетных учреждениях и органах власти Северной столицы. Подробный план кадровой оптимизации вице-губернаторы Евгений Елин и Эдуард Батанов должны представить в начале августа.

В число бюджетных учреждений, в частности, входят общеобразовательные школы. Это значит, что в условиях переполненности учебных заведений более чем на 300%, ожидается сокращение учителей.

Сам Беглов признался, что пойти на такое неоднозначное решение его заставила пандемия коронавируса: сильно выросли расходы на систему здравоохранения. Теперь же, по его словам, город должен «экономить бюджетные средства», по факту состоящие из налогов населения.

Петербург традиционно считается образовательным центром России. В этом регионе особенно выделяется дошкольное, среднее и высшее образование. В течение двух недель Елин и Батанов представят губернатору план по сокращению численности штата чиновников в органах власти и бюджетных учреждениях. Каких-либо гарантий, что учителя не попадут под «волну сокращений», кабинет губернатора не давал.

В этом контексте уместно напомнить, что в августе 2019 года перед выборами губернатора Беглов пообещал выплачивать учителям надбавки в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. Однако реальный вес этих слов можно заметить уже сейчас, когда страна столкнулась с кризисом на фоне распространения коронавирусной инфекции. Возможное сокращение педагогов не только негативно отразится на образовательном имидже города, но и лишит тысячи людей работы, многие из которых связали с ней свои жизни.

Не менее «ярко» выглядела поздравительная речь Беглова перед началом учебного сезона в 2019 году. Тогда же он пообещал классным руководителям «сюрприз» в виде доплаты в размере 5 тыс. рублей и даже рассказал анекдот про «золотую рыбку», чтобы показать понимание проблем педагогов: «Как-то золотая рыбка спрашивает у учительницы, чего она желает. Та сказала: «Сделай мне такие программы, которые будут с учетом гос, фгос, овз, вд и ууд». И ответила ей золотая рыбка: «Жарь!» – иронизировал политик.

Ещё ранее – в апреле 2019 года – Беглов обещал довести зарплаты бюджетников до уровня указанных в «майских указах» президента РФ. По словам на тот момент врио губернатора, он не смог сделать это сразу после назначения в город из-за бюджета, который был принят предыдущим главой города. Однако спустя год, с принятием нового бюджета, ситуация не улучшилась – бюджетники получают всего 7-10% от положенных заработных плат.

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