Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта закроют для транспорта

Вечером 28 апреля новый участок Невского проспекта перекроют из-за ремонтных работ. Ограничения в 23:00 введут на отрезке Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Замена дорожного покрытия продлится до 6 часов утра 1 мая. На протяжении более двух дней на участке не сможет проехать общественный транспорт.

В связи с ограничениями несколько маршрутов автобусов и троллейбусов будут изменены:

маршрут №3: от ул. Костюшко по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Малая Морская ул., далее по действующей трассе; обратно: от пр. Римского-Корсакова, 39, по действующей трассе до Большой Морской ул., далее Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр. и далее по действующей трассе;

маршрут №7: от Наличной ул. по своей трассе до Университетской наб.; обратно: Университетская наб., 8-9-я линии, Большой пр. В.О., далее по действующей трассе до конечной остановки «Наличная улица»;

маршрут №22: от ул. Стасовой по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Малая Морская ул., далее по действующей трассе; обратно: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Большой Морской ул., далее Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр. и далее до ул. Стасовой;

маршрут №24: от Хасанской ул. по действующей трассе до Невского пр., далее Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Адмиралтейский пр., Дворцовая пл., и далее по действующей трассе до ст. метро «Василеостровская»; обратно: от конечной остановки «Ст. метро «Василеостровская» по действующей трассе до Дворцовой пл., далее Дворцовая пл., Адмиралтейский пр., Исаакиевская пл. Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр.;

маршрут №27: от Белорусской ул. по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Малая Морская ул., далее по действующей трассе; обратно: от конечной остановки «Проспект Римского-Корсакова, 39″ по действующей трассе до Большой Морской ул., далее Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр.;

маршрут №49: от Двинской ул. по действующей трассе до Садовой ул., далее Садовая ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Литейный пр., Литейный мост, ул. Академика Лебедева, Боткинская ул.; обратно: по Боткинской ул., пл. Ленина, ул. Комсомола, ул. Академика Лебедева, Литейный мост, Литейный пр., Владимирский пр., Загородный пр., Московский пр., Садовая ул.;

маршрут №100: от Наличной ул. по действующей трассе до Большой Морской ул., угол Гороховой ул.; обратно: Гороховая ул. и далее по действующей трассе до Наличной ул.;

маршрут №181: от ул. М. Тухачевского по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Московский пр., Садовая ул. далее по действующей трассе; обратно: от конечной остановки «Площадь Репина» по действующей трассе до Садовой ул., далее Садовая ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр.;

маршрут №3М: от Наличной ул. по действующей трассе до Дворцовой пл., далее Дворцовая пл., Адмиралтейский пр., Исаакиевская пл. Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр. и далее по действующей трассе; обратно: от конечной остановки «Ст. м. «Рыбацкое» по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Адмиралтейский пр., Дворцовая пл.,;

маршрут №3МБ: от ст. м. «Рыбацкое» по действующей трассе до Невского пр., далее Невский пр., Владимирский пр., Загородный пр., Гороховая ул., Малая Морская ул.; обратно: Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Большая Морская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Владимирский пр., Невский пр.;

маршрут №4М: от реки Оккервиль по действующей трассе до Гороховой ул. далее Гороховая ул., Малая Морская ул.; обратно: Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Большая Морская ул., Гороховая ул., Садовая ул.;

маршрут №4МБ: от ст.м. «Пл. Александра Невского» по действующей трассе до Гороховой ул. далее Гороховая ул., Малая Морская ул.; обратно: Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Большая Морская ул., Гороховая ул., Садовая ул.;

маршрут №5М: от Репищевой ул. по действующей трассе до Дворцовой пл., далее Дворцовая пл., Адмиралтейский пр., Исаакиевская пл. Большая Морская ул., Гороховая ул., Садовая ул., далее по действующей трассе; обратно: от конечной остановки «Ж/д ст. Сортировочная» по действующей трассе до Гороховой ул., далее Гороховая ул., Адмиралтейский пр., Дворцовая пл., далее по действующей трассе;

маршрут №5МБ: от ж/д ст. Сортировочная» по действующей трассе до Гороховой ул., далее Гороховая ул., Малая Морская ул.; обратно: Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Большая Морская ул., Гороховая ул., Садовая ул., далее по действующей трассе.



Ремонт главной магистрали Петербурга начался 13 апреля. Он продлится по 13 мая. Невский проспект на протяжении месяца поэтапно перекрывают.

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