Путин поручил создать новый атлас мира, не искажающий «географическую правду»

Президент России Владимир Путин поручил создать новый атлас мира, в котором были бы указаны российские названия географических объектов. Об этом он сказал на заседании попечительского совета Российского географического общества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выступая в штаб-квартире РГО, расположенном в переулке Гривцова в Петербурге, Путин отметил, что в настоящее время с карты мира вытесняются названия, которые давали отечественные исследователи и путешественники.

«Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота», — подчеркнул глава РФ.

Президент добавил, что в мире практически не знают, что историческое название острова Смит — это Бородино, а Ливингстон — это Смоленск. Путин отметил, что в 2020 году исполняется 200 лет с момента открытия Антарктиды, поэтому необходимо «верно трактовать подобные случаи».

«Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», — сказал президент.

Создание атласа поручили Росреестру, экспертам Русского географического общества и Министерства обороны. Путин подчеркнул, что военное ведомство должно рассекретить часть своих картографических материалов.

Владимир Путин находится в Северной столице с двухдневным визитом. Накануне, 27 апреля, он выступил на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров, на котором предложил построить в стране дополнительные студенческие общежития.

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