Путин предложил построить в России дополнительные студенческие общежития

Президент России Владимир Путин, прибывший в Петербург с двухдневным визитом, предложил реализовать в России дополнительную программу по строительству студенческих общежитий, сообщает пресс-служба Кремля.

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», – сказал Путин на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров.

Глава государства добавил, что студенческие кампусы должны быть современными и комфортными. По его словам, вопросом возведения общежитий и поиском источников для строительства должно заняться новое правительство. Оно же вместе с вузами проработает все аспекты новой программы.

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Завтра, 27 апреля, российский лидер встретится в Таврическом дворце с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. На встрече с участием спикера Софведа Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина будут обсуждаться меры по реализации послания Федеральному Собранию от 1 марта.

Далее Путин прибудет в штаб-квартиру Русского географического общества (РГО), где проведет заседание Попечительского Совета, в ходе которого подведут итоги работы организации за 2017 год и представят лучшие проекты текущего года.

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