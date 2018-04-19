В центре Петербурга включили первые фонтаны

В Северной столице начался сезон фонтанов. В среду, 19 апреля, в городе включили фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и фонтан «Шар» на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.



В пятницу, 20 апреля, заработают еще шесть фонтанов: на Восточном и Западном лучах в парке «300-летия Санкт-Петербурга», на 3-й Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанки, 30, на Литейном проспекте, 57, и в Александровском парке.



До конца недели включат и другие фонтаны, в том числе на пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова, у Адмиралтейства, в Смольном, Таврическом и Введенским садах, на Сенной и Румянцевской площадях и других местах



В Кронштадте фонтаны начнут работать 1 мая, в этот же их запустят у Российской национальной библиотеки. Фонтанные светомузыкальные комплексы на Московской площади и площади Ленина откроют по традиции в День Победы, 9 мая.



В Водоканале отметили, что в текущем сезоне в городе будут работать 52 фонтана и четыре комплекса.

Фонтаны в Петергофе в 2018 году включат 28 апреля. В этот же день в государственном музее-заповеднике начнется летний сезон.