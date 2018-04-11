В Петергофе 28 апреля включат фонтаны и откроют летний сезон

Фонтаны государственного музея-заповедника «Петергоф» начнут работать 28 апреля. В этот день учреждение перейдет на летний режим.

В Нижнем парке протестировали работу комплексов. Первыми испытали Римские фонтаны.

Торжественное открытие фонтанов пройдет 19 мая. Его посвятят 100-летию музейной жизни Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины.

«Картины императорских балов вернут зрителя в дореволюционную дворцовую атмосферу. Развернутые над каскадом агитационные плакаты станут напоминанием о кардинальных изменениях, которые произошли во дворцах в начале XX века. Зрители узнают о том, как императорские резиденции превратились в центры отдыха советских граждан», – цитирует «Комсомольская правда» пресс-службу Петергофа.