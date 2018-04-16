Депутаты ЗакСа собираются провести 1 мая марш в защиту Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подали заявку на проведение 1 мая марша в защиту Северной столицы. Документ на имя губернатора города Георгия Полтавченко подписали Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Максим Резник и Надежда Тихонова.

Согласно тексту заявки, которую опубликовал Вишневский, участники планируют собраться у дома №15 по Лиговскому проспекту, пройти колонной по части Невского проспекта и устроить митинг на одной из центральных площадей Петербурга.

Фото: vk.com/id2480895

В организационный комитет марша вошли «общественные организации, политические партии, инициативные группы, градозащитники, обманутые дольщики и многие другие».

В 2017 году марш также прошел 1 мая. Его главными темами стали защита Исаакиевского собора от передачи в ведение РПЦ, защита Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и другие городские проблемы.