После выходных в Петербурге начнут отмывать фасады домов

Коммунальщики Петербурга со следующей недели начнут мыть фасады жилых домов. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что работы связаны с подготовкой к предстоящим международным мероприятиям в Северной столице.

Рабочие промоют более 700 лицевых фасадов зданий и почти 4700 фасадов первых этажей. Им предстоит провести простукивание штукатурного слоя на домах, чтобы ненадежные элементы не падали на горожан.

Позднее в Северной столице приступят к ремонту домов. Согласно адресным программам, работы пройдут на фасадах 310 домов в 14 районах Петербурга.

В жилищном комитете уточнили, что краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год предусматривает восстановление 249 домов. В общей сложности до начала осени обновят более 500 зданий.

В конце марта в Петербурге приступили к уборке улиц от песка и зимней грязи. Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.