Петербургские улицы начали чистить к майским праздникам

В Петербурге начали отмывать улицы от песка и зимней грязи. Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям.

В комитете по благоустройству сообщили, что на уборку вышли 257 спецмашин, которые быстро подметают улицы. В общей сложности в понедельник, 2 апреля, тротуары Петербурга чистят более 400 единиц техники.

Водой обрабатываются только улицы, на которых нет снега и наледи. Работы ведутся лишь в дневное время, поскольку по ночам в городе сохраняются заморозки.

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский подчеркнул, что в этом году уборка Петербурга началась позже обычного срока. Он отметил, что необходимо привести город в порядок в кратчайшие сроки.

«В прошлом году мы начали мыть улицы 1 марта, в этом году погода оставила нам в два раза меньше времени. Но мы должны сделать все, чтобы майские праздники город встретил чистым и ухоженным», — добавил Рублевский.

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