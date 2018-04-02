  • 3 Апрель 2018
USD 03.04.2018 57.2850 +0.0201
USD ММВБ 00:05 57.4840  
EUR 03.04.2018 70.6038 +0.0420
EUR ММВБ 00:05 70.7257  
Нефть($) 02.04.2018 67.73 2.34
Нефть(p) 02.04.2018 3879.91 +135.36

Петербургские улицы начали чистить к майским праздникам

Автор:


© Фото: gov.spb.ru
    следующая

    Темы дня

    На уборку 2 апреля в Северной столице вышли 257 спецмашин, которые быстро подметают улицы.

    В Петербурге начали отмывать улицы от песка и зимней грязи. Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям.

    В комитете по благоустройству сообщили, что на уборку вышли 257 спецмашин, которые быстро подметают улицы. В общей сложности в понедельник, 2 апреля, тротуары Петербурга чистят более 400 единиц техники. 

    Водой обрабатываются только улицы, на которых нет снега и наледи. Работы ведутся лишь в дневное время, поскольку по ночам в городе сохраняются заморозки.

    Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский подчеркнул, что в этом году уборка Петербурга началась позже обычного срока. Он отметил, что необходимо привести город в порядок в кратчайшие сроки.

    «В прошлом году мы начали мыть улицы 1 марта, в этом году погода оставила нам в два раза меньше времени. Но мы должны сделать все, чтобы майские праздники город встретил чистым и ухоженным», — добавил Рублевский.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в апреле

      Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

      Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

      читать далее →

      «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

      Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

      Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: рефинансирование кредита

      Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      30.03.18
      Женская одежда, погода и стиль
      26.03.18
      Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
      23.03.18
      Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
      23.03.18
      Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
      23.03.18
      Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
      23.03.18
      Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
      22.03.18
      Посещаем надежный автосалон для приобретения машины
      20.03.18
      Ищем поставщика оборудования для производства строительных материалов

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram