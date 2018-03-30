Между Петербургом и Москвой на время ЧМ-2018 пустят дополнительные «Сапсаны»

РЖД введет дополнительные поезда «Сапсан» на период проведения Чемпионата мира по футболу в России. Изменения будут действовать с 15 июня по 13 июля, сообщили в пресс-службе компании.

На протяжении почти целого месяца поезда под номерами 761, 762, 763 и 764, которые в обычное время курсируют только по субботам и воскресеньям, начнут ходить ежедневно.

Из Петербурга в столицу можно будет доехать на «Сапсанах» № 761 и № 763. Первый отправляется в 11:00 и прибывает в 14:46, второй — в 11:10 и 14:56 соответственно.

В обратном направлении поезд № 762 уезжает в 11:30, на Московском вокзале он останавливается в 15:16. До Петербурга можно добраться на составе под номером 764, который отправляется в 11:40 и прибывает в 15:26.

В общей сложности на период чемпионата мира между двумя городами запустят 30 «Сапсанов» в сутки. Шесть из них будут ходить двойными составами по 20 вагонов.

Продажа билетов на даты с 15 иня по 13 июля уже открыты во всех кассах дальнего следования, а также на сайте и в приложении РЖД.

ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. «Зенит-арена» примет, помимо прочих матчей, одну из полуфинальных встреч, а также игру за третье место.