В Петербурге хотят увеличить количество стоянок для маломерных судов

Депутаты петербургского парламента подготовят поправки в законы в сфере водного транспорта, чтобы решить проблему нехватки мест для стоянки маломерных судов.

«По экспертным оценкам, в Петербурге, где зарегистрировано свыше 48 тыс. судов, осталось 12 клубов, при этом ни один из них не соответствует международным стандартам», - заявил председатель комитета по законодательству парламента Петербурга

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В настоящее время в ведомстве «Агентства внешнего транспорта» находится 54 понтона, однако петербуржцы пользуются только 16 причалами. Все они находятся на Неве.

Кроме того, петербургский ЗакС уже подготовил поправки в федеральное законодательство, запрещающее сброс дренажных вод в границах санитарных зон. Этот вопрос также станет предметом рассмотрения депутатов.