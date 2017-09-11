Смольный отказался от полного закрытия рек и каналов Петербурга во время ЧМ-2018

Смольный отказался от полного закрытия рек и каналов Петербурга во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Чиновники считают, что это могло бы сильно навредить развитию туризма в Северной столице.

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Такое решение было принято на международном форуме «Водный туризм», на который 7 и 8 сентября в Петербурге собрались более 250 делегатов от органов федеральной и региональной власти, компаний морского и речного туризма, иностранных и российских туроператоров, а также портов.

Перед Кубком конфедераций, который прошел летом 2017 года, проект приказа Министерства транспорта России предусматривал закрытие речного судоходства на всех акваториях, прилегающих к стадионам. Под ограничения подпадали, в частности, водные экскурсии на всех реках и каналах Петербурга.

Тогда председатель комитета по развитию туризма Смольного Андрей Мушкарев заявил, что проект приказа Минтранса нанесет существенный имиджевый и финансовый урон городу на Неве, косвенные и репутационные потери также будут огромны, а почти половина небольших компаний могут закрыться.

После обсуждения проект приказа, который не устроил общественность, привели в форму, устроившую все стороны процесса: и органы охраны, обеспечивающие безопасность мест проведения матчей, и владельцев судов и причалов. В результате приказ не запрещал полностью судоходство в акватории Северной столицы, а только ограничил его в дни проведения матчей с 12 часов дня до полуночи. Во время ЧМ-2018 будут следовать таким же правилам.