На проспекте Косыгина сносят торговые павильоны

В пятницу, 23 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга начался демонтаж 14 незаконных торговых павильонов, которые находятся на проспекте Косыгина, д. 26/1. Об этом сообщают в УФССП РФ по городу.

Товарищество собственников жилья «ЖСК-1250» обязали демонтировать возведенные на придомовой территории торговые павильоны. Кроме того, необходимо будет восстановить на этом участке зеленые насаждения.

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Прежде «ЖСК-1250» заключило договоры аренды павильонов с субарендаторами. После этого рядом с жилым домом появились магазины сотовой связи, мясная лавка, магазин выпечки и другие незаконные объекты.

При этом не все организации собираются покинуть павильоны добровольно. Если они откажутся вывозить свое имущество, то оно будет изъято и передано на ответственное хранение.