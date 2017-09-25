Смольный нанес новый удар по малому бизнесу: в Петербурге запретят торговлю у метро

В Петербурге под предлогом борьбы с терроризмом фактически запретят торговлю у метро. Торговые объекты обязаны будут размещаться не менее чем в ста метрах от станций метрополитена – такие поправки подготовил в постановление правительства, регулирующее размещение ларьков, павильонов и автолавок, комитет имущественных отношений (КИО). Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в ведомстве.

По существующим сегодня правилам дистанция между павильонами и метро должна составлять не менее 50 метров. По данным главы НП «Содействие малому бизнесу» Яны Гришиной, в случае принятия поправок под снос попадут более тысячи торговых объектов.

Вице-губернатор Петербурга, председатель комитета имущественных отношений Михаил Мокрецов в пояснительной записке к поправкам указывает, что данная мера необходима в целях борьбы с терроризмом.

«Очень странная инициатива, потому что 50 метров - это нормальное расстояние от метро. Антитеррористическая мера? Это звучит не более чем формальное обоснование: очевидно, что эти ларьки не представляют угрозы. К тому же не предложено никакой альтернативы тем, кто пострадает от этих поправок. А пострадают многие: в городе 67 станций метро, и, получается, порядка тысячи точек пойдет на уничтожение. Тысяча точек — тысяча предпринимателей и примерно три тысячи работающих в точках петербуржцев. Возьмите весь центр и радиус в сто метров от метро, да там же до проезжей части меньше ста метров! — комментирует «Санкт-Петербург.ру» поправки КИО Яна Гришина. — Такое чувство, что эти законы пишут люди, которые не ездят на метро. Когда вводили ограничение в 50 метров во времена Валентины Ивановны, то была хотя бы программа альтернативных мест. Она была сложной, но она была. Кому все это выгодно? На первый взгляд, никому. Тогда задаешься вопросом: зачем же просто так злить людей и расшатывать обстановку? А, может быть, кому-то нужно недовольство среди людей перед выборами президента? Потому что люди, которые останутся без работы, будут говорить: «Куда смотрит президент?». Ведь президент говорит о защите малого бизнеса».

Информация о поправках в постановление фактически является утечкой из ведомства. Предлагаемые изменения никак не обсуждались ни с петербургской общественностью, ни с предпринимателями, которых «убийственные» поправки непосредственно касаются. Прокомментировать информацию о готовящихся поправках «Санкт-Петербург.ру» в комитете отказались.

Впрочем, эта новость не выглядит удивительной: «Санкт-Петербург.ру» уже писал о том, что комитет имущественных отношений фактически ведет войну с малым бизнесом Петербурга, и такие нововведения вполне укладываются в логику этого противостояния.

Сегодня у имущественного блока Петербурга есть три главные претензии к КИО. Первая – непродление или разрыв договоров аренды земельных участков в Петербурге под любым предлогом. Из-за этой политики предприниматели, много лет арендовавшие земельные участки под торговлю, теряют свои торговые точки. Вторая — исключение земельных участков из схемы размещения нестационарных торговых объектов, из-за чего у предпринимателей становится меньше возможных мест размещения своих точек. И третья — очень жесткая политика ведомства, которая идет вразрез с тем курсом, который задал президент.

По первым двум пунктам претензии также есть у прокуратуры, которая расценивает действия КИО как нарушающие закон, и даже вынесла представление об устранении нарушений. Впрочем, ведомство его игнорирует.

Решению реальных проблем предпринимателей мешают и размытые обязанности схожих между собой ведомств. В Смольном недавно появилось еще одно ведомство, контролирующее сферу торговли, - комитет по контролю за имуществом (ККИ). Правда его работа вызывает у предпринимателей не менее серьезные вопросы. Главная претензия – это некомпетентная работа специалистов, которые не могут квалифицированно проводить проверки, и чрезмерный бюрократизм. У ведомства, находящегося в прямом подчинении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, оказались в распоряжении лишь контрольно-надзорные функции КИО. А по всем проводимым проверкам ККИ направляет информацию для принятия решения либо в администрацию района, либо в комитет имущественных отношений. Вызывает вопросы и фигура Андрея Короткова, назначенного воглавлять комитет по контролю за имуществом.

Господин Коротков приехал в Петербург из Москвы в 2015 году, оставив после себя 340 млн рублей убытков казенному Межотраслевому производственно-техническому центру, которое возглавлял до переезда. В конце 2015 года Коротков, к изумлению ряда служащих в правительстве Петербурга, получил пост советника губернатора Северной столицы. А уже весной 2016-го пошел на повышение, став главой государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, из которой впоследствии и выделился ККИ.