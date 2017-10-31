Петербургские фирмы заплатят штрафы за рекламу запрещенного топлива

Реклама дизельного топлива, распространяемая компаниями «Энерго Трейд», «ТТ ойл» «еЛама», признана незаконной, сообщают в петербургском УФАС.

Дизельное топливо экологического класса К3 запрещено в России с 2015 года. Тем не менее, его продолжали рекламировать в интернете.

Внимание на это обратил Нефтяной клуб Петербурга. Три рекламодателя попали под административное производство за нарушение закона о рекламе. Решение о размере штрафа определят в течение года.

Предложение продать «Евро-3» за 24 рубля за литр может стоить каждому рекламодателю от 100 до 500 тыс. рублей.