В Петербурге на ремонт закрыли три улицы

Со среды, 25 октября, участки Рижского проспекта, улицы Бабушкина и Благодатной улицы закрыли на ремонт, сообщают в ГАТИ.

Движение по улице Бабушкина на участке от проспекта Елизарова до улицы Ольминского, а также на перекрестке с улицей Крупской будет перекрыто до 8 ноября. До 7 ноября из-за прокладки газопровода будет частично закрыт также участок улицы Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Крупской, а также по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до улицы Ткачей.

Движение по Рижскому проспекту от улицы Степана Разина до Гапсальской. Ограждение будет перекрыто до 19 мая будущего года.

Ремонт фасада на Благодатной улице перекрыл участок от улицы Севастьянова до Московского проспекта до 13 апреля