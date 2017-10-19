Матч "Зенит" - "Русенборг" ограничит движение на севере Петербурга

Вечером в четверг, 19 октября, движение транспорта на севере Петербурга ограничат из-за состязания "Зенита" с норвежским "Русенборгом", сообщают в КРТИ.

С 20:00 до 23:59 водители не смогут проехать по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы и по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина. Также будет закрыто движение по Морскому проспекту от Петроградской улицы до Рюхина, Южной дороге и улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта.

Кроме того, будет запрещена парковка в непосредственной близости от стадиона "Зенит-арена", где в 20:00 начнется матч Лиги Европы.

Ранее стало известно, что на матч "Зенита" с "Русенборгом" зрителей доставят 85 бесплатных автобусов. Ими также смогут воспользоваться фанаты Криса Нормана, чей концерт пройдет на "Сибур-арене". Для доставки зрителей к арене c 17:30 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров",

- S4 от станции метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров",

- S6 от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская" соответственно.